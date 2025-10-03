G大阪がACL2で連勝達成！ 安部柊斗と食野亮太郎の得点でラーチャブリーを退ける
AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）リーグステージ・グループF第2節が2日に行われ、ガンバ大阪（日本）とラーチャブリー（タイ）が対戦した。
前身のAFCカップを引き継ぐ形で創設2年目を迎えるACL2に参加するガンバ大阪。9月17日に行われた第1節東方（香港）との一戦を3−1で勝利し、開幕白星スタートを切った。続く今節は敵地でラーチャブリーとの一戦に臨んだ。
試合の序盤、最初のチャンスをつかんだのはホームのラーチャブリー。右サイドからタナがクロスを上げ、ンジヴァ・ラコトハリマララがボレーシュート。GK東口順昭は正面でキャッチし、事なきを得る。その後もホームチームがチャンスを作り、スコット・アラーディスがミドルシュートを放つなど、ガンバ大阪ゴールに迫る。
対するガンバ大阪は宇佐美貴史のクロスに山下諒也が走り込むも、ボールは合わずにピッチを割ってしまう。その後、前半はスコアは動かず、0−0で試合を折り返す。
後半に入り、均衡を崩したのはガンバ大阪だった。64分左サイドからのクロスは相手DFに弾き返されたが、安部柊斗がセカンドボールを回収。右足にボールを持ち変え、右足一閃。強烈なミドルシュートが突き刺さり、ガンバ大阪が一歩前に出る。さらに後半アディショナルタイムには、途中出場の食野亮太郎がボックス内で反転し、そのまま左足を振り抜き、追加点を挙げる。
後半は危ないシーンも作られたが、2−0で試合は終了。グループFで連勝を達成。次節は22日に行われ、ホームでナムディン（ベトナム）と対戦する。
【スコア】
ラーチャブリー 0−2 ガンバ大阪
【得点者】
0−1 64分 安部柊斗（ガンバ大阪）
0−2 90分＋4分 食野亮太郎（ガンバ大阪）
前身のAFCカップを引き継ぐ形で創設2年目を迎えるACL2に参加するガンバ大阪。9月17日に行われた第1節東方（香港）との一戦を3−1で勝利し、開幕白星スタートを切った。続く今節は敵地でラーチャブリーとの一戦に臨んだ。
対するガンバ大阪は宇佐美貴史のクロスに山下諒也が走り込むも、ボールは合わずにピッチを割ってしまう。その後、前半はスコアは動かず、0−0で試合を折り返す。
後半に入り、均衡を崩したのはガンバ大阪だった。64分左サイドからのクロスは相手DFに弾き返されたが、安部柊斗がセカンドボールを回収。右足にボールを持ち変え、右足一閃。強烈なミドルシュートが突き刺さり、ガンバ大阪が一歩前に出る。さらに後半アディショナルタイムには、途中出場の食野亮太郎がボックス内で反転し、そのまま左足を振り抜き、追加点を挙げる。
後半は危ないシーンも作られたが、2−0で試合は終了。グループFで連勝を達成。次節は22日に行われ、ホームでナムディン（ベトナム）と対戦する。
【スコア】
ラーチャブリー 0−2 ガンバ大阪
【得点者】
0−1 64分 安部柊斗（ガンバ大阪）
0−2 90分＋4分 食野亮太郎（ガンバ大阪）
【動画】食野の追撃弾！
“らしさ満点”の食野弾🚀— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 2, 2025
華麗なターンから振り向きざまの左足一閃⚡
#食野亮太郎 が試合を締めくくる圧巻の一撃！
🏆ACL2 第2節
🆚ラーチャブリー×G大阪
📺#DAZN LIVE配信中 #ACLTwo #だったらDAZN#Jみようぜ pic.twitter.com/iBUzlMZmpW