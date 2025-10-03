[10.2 ELリーグフェーズ第2節](レナート・ダッラーラ)

※25:45開始

<出場メンバー>

[ボローニャ]

先発

GK 1 ウカシュ・スコルプスキ

DF 2 エミル・ホルム

DF 22 ハラランボス・リコヤニス

DF 26 ジョン・ルクミ

DF 41 マーティン・ビティック

MF 7 リッカルド・オルソリーニ

MF 8 レモ・フロイラー

MF 19 ルイス・ファーガソン

MF 21 イェンス・オドゴール

MF 28 ニコロ・カンビアーギ

FW 9 サンティアゴ・カストロ

控え

GK 13 フェデリコ・ラバリア

GK 25 M. Pessina

DF 14 トールビョルン・ヘッゲム

DF 16 ニコロ・カザーレ

DF 20 ナディル・ゾルテア

DF 33 フアン・ミランダ

MF 4 トンマーゾ・ポベガ

MF 6 ニコラ・モロ

MF 80 ジョバンニ・ファビアン

FW 10 フェデリコ・ベルナルデスキ

FW 11 ジョナサン・ロウ

FW 24 タイス・ダリンガ

監督

ビンチェンツォ・イタリアーノ

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

GK 24 ヤニック フート

DF 5 アントニー・ユング

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 M. Rosenfelder

DF 43 B. Ogbus

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります