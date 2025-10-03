ボローニャvsフライブルク スタメン発表
[10.2 ELリーグフェーズ第2節](レナート・ダッラーラ)
※25:45開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 2 エミル・ホルム
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 26 ジョン・ルクミ
DF 41 マーティン・ビティック
MF 7 リッカルド・オルソリーニ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 21 イェンス・オドゴール
MF 28 ニコロ・カンビアーギ
FW 9 サンティアゴ・カストロ
控え
GK 13 フェデリコ・ラバリア
GK 25 M. Pessina
DF 14 トールビョルン・ヘッゲム
DF 16 ニコロ・カザーレ
DF 20 ナディル・ゾルテア
DF 33 フアン・ミランダ
MF 4 トンマーゾ・ポベガ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 80 ジョバンニ・ファビアン
FW 10 フェデリコ・ベルナルデスキ
FW 11 ジョナサン・ロウ
FW 24 タイス・ダリンガ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
DF 43 B. Ogbus
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります