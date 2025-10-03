◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日 ロサンゼルス）

シャンパンファイトの最中にドジャースのアンドルー・フリードマン編成本部長が佐々木について復活の舞台裏を披露した。右肩故障で5月中旬に負傷者リスト入り。「フォームが崩れたのは脇腹の故障から来る代償。それが肩の張りにつながった」とロッテ時代の23年に痛めた脇腹を負傷していたことを明かした。

復帰に向けた道のりは長かった。コナー・マクギネス投手コーチ補佐、マーク・プライアー投手コーチ、マイナーのロブ・ヒル投手コーディネーターの3コーチを中心に「全身の動きをかみ合わせる」ための取り組みを実施。リハビリ中にはストレングスコーチのトラビス・スミス氏の指導で負荷をかけるトレーニングで強化した成果もあって体が強くなり、シーズン終盤の合流にこぎ着けた。

来日して視察するなどロッテ時代もよく知り「23年の朗希が戻ってきた。今は凄く自信を持って投げている」と太鼓判。「役割は限定しない」とクローザー指名こそなくても、「大事なアウトを取ってもらう」と重要な局面を任せる方針を明言した。