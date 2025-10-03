【SR+デッドプール-デッドプールの日常-】 10月下旬 発売予定 価格：1回500円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「SR+デッドプール-デッドプールの日常-」を10月下旬に発売する。全4種あり、価格は1回500円。

人体の筋肉や体格に合わせてリアル造形を行なうハイクオリティガチャシリーズ「SR+」に、マーベル史上最も型破りなヒーロー「デッドプール」が登場。今回、デッドプールのキャラクターにあったポージングが採用されている。

ラインナップ

デッドプール（食事）

デッドプールの大好物といえば「メキシコ料理」。マスクオフして食事をしている姿が再現されている。タコスのパーツもしっかりと彩色しており、別商品「SR+スパイダーマン」と並べることで一緒に食事をしている姿を楽しめる。

デッドプール（戦闘）

デッドブールの戦闘ポーズをリアル造形で立体化。刀と鞘は硬質プラスチック（ABS）を使用することで歪みのない造形になる。筋肉・骨格を徹底的に追及することで、まるで本物のようなリアルなポージングになっている。

デッドプール（自撮り）

SNSも使いこなすデッドプール。家の中でも、外出先でも、たちまち「デッドプール」がその場にいるような臨場感を楽しめる。また各種顔の表情が異なる点にも注目。

デッドプール（肩ズン♥）

肩に「ズン」ともたれて、きゅんとときめくポーズ。手のハートポーズにより写真映えも良い。タカラトミーアーツのフィギュアシリーズ「肩ズンFig.」と一緒に飾ることも可能。

【SR+デッドプール-デッドプールの日常-】

サイズ：本体 約80～85mm

材質：本体 PVC/ABS

(C) 2025 MARVEL