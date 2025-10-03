ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀÄù¤á¡¡¡ÖÍýÁÛ¤Î²óÀû¡×Æß¤Ã¤¿»îÎý¤Î²Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿·®¾Ï
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6-2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬2Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½é²ó¤Îº¸µ¾Èô¤Ç100ÂÇÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢5²ó¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø40¹æ2¥é¥ó¡£µåÃÄÀ¸¤¨È´¤¤ÎWÂçÂæ¤Ï85Ç¯³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ç¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤¬·èÄêÅª¤Ê2´§²¦¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£85¾¡¤ÏÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿23Ç¯°ÊÍè¡£15Æü³«Ëë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¡¢¤«¤Ä³Ú¤·¤ßÈ´¤¤¤¿Àè¤Ë¡¢µ±¤¯Æú¤¬²Í¤«¤Ã¤¿¡£5²ó1»àÆóÎÝ¡¢ÀÄÌø¤ËÂÐ¤·¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø40¹æ¥¢¡¼¥Á¡£½é²ó1»à»°ÎÝ¤ÎÀèÀ©º¸µ¾Èô¤È¹ç¤ï¤»¡¢À¸¤¨È´¤40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¡½¡½¡£¤µ¤ÓÉÕ¤¤¤¿Èâ¤ò³«¤¤¤¿Î¾¼ê¤òÅ·¤Ë·Ç¤²¡¢ÍªÁ³¤È°ìÎÝ¤ØÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÀÄÌø¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Ã£À®¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¿¾ï¿´¤òÊÝ¤È¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡3²ó2»à¤ÇÅê¼ê¶¯½±°ÂÂÇ¡¢7²ó2»à¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¡£9·î15ÆüÃæÆüÀï°ÊÍè¤Î3°ÂÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ï·èÄêÅª¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦277¡¢149°ÂÂÇ¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤À¡£»°ÎÝ¤Î·ø¼é¤â¸÷¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î23¼ººö¤«¤é·ã¸º¤µ¤»¤¿6¼ººö¤ÇËë¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¡¢¹¶¼é¤Ë³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µ¨¤â¡¢¿¿²Æ¤Ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥È¤Î17ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ï8·î13¡Á17Æü¤ÈÆ±19¡Á24Æü¡£ÍýÍ³¤ÏÃßÀÑÈèÏ«¡£²¼È¾¿È¤¬Àè¤Ë²ó¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬½Ð¤ë¡ÖÍýÁÛ¤Î²óÀû¡×¤¬Æß¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÊÅêµå¤Ø¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¡¢º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÂÇÀÊ¤¬Áý¤¨¡¢ËÞÂÇ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤ÎÄ¹´ü±óÀ¬¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ÇµÙÍÜ¤â½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿8·î28Æü¤ÎDeNAÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤ó¤ÀËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼»þ¤ËËÜÍè¤Ê¤é¥°¥ê¥Ã¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ï¤º¤Îº¸¼ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¹¥Ä´»þ¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ê¤ÎÎÏ¡×¤ò¶¯¤¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Æ¹ÂÎ¤Î²óÀû¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3·î15¡¢16Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢MLBÅê¼ê¤è¤ê¤â¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÃÙ¤¤NPBÅê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¶¸¤Ã¤¿³«ËëÄ¾¸å¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¼çË¤¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÍî¤È¤··ê¡£ËÜµò¡¦¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢´Ô¸å¤Ï¥±¥¢¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¡¢8·î29Æü¤Îµð¿ÍÀï¤«¤éÍ¥¾¡·èÄê¤Î9·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¤Þ¤Ç·×35ÂÇ¿ô13°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦371¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÉüÄ´¤·¤¿¡£µÏ¿¤ÈÆ®¤Ã¤¿Æ±9Æü°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì15Àï¤Ç¤â4ËÜÎÝÂÇ¤ò¾åÀÑ¤ß¡£³Î¸Ç¤¿¤ëÂÇ·â¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÎ×¤ó¤À25Ç¯¡¢¿¿¤Î¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊCS¤Þ¤Ç¡Ë´Ö¤Ï¶õ¤¯¤Î¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂÀï¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×
¡¡º´Æ£µ±¤Ë¤ÏÌ´¤ÎÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë