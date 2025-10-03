◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

阪神・佐藤輝が本塁打王と打点王をほぼ手中に収めた。近大同期で4年時には寮で同部屋だった友人の言葉から、球団史に名を刻んだスラッガーの原点を探った。

現在は社会人のJR四国でプレーする美濃晃成内野手（27）の話を聞くと、佐藤輝が生粋の野球小僧であることが伝わる。大学1年から体づくりに人一倍熱心だったという。

「寮の食事以外に、自宅から送ってもらった食品でタンパク質を多く取っていました。他には、見たことがないようなサプリメントを飲んで、ビタミンがどうこうって語っていました」

暇があれば、大リーガーの動画を見てフォームの勉強をしていたそうだ。

「当時はハーパー（フィリーズ）をよく見ていました。スイングの部分部分を取り入れている感じでした」

食への高い意識と研究熱心さはプロになった今も変わらない。さらに、美濃さんが挙げた“素手キャッチ事件”は、佐藤輝の性格をよく表す。

「リーグ戦でバントの小フライをスライディングをしながら右手で、素手で捕ったんです。何でグラブじゃないねんと思いましたよ。手のひらがもの凄く大きいから捕れたんでしょうけど、メジャーの動画ばかり見ていたから、とっさに出たのかもしれません」

慣習や周囲の目を気にせず信じた道を行く。自由な発想が、「浜風が吹く甲子園は左打者が不利」という固定観念を打ち破っての本塁打王につながった。

巨体と並外れたパワーを持つ佐藤輝をいつしか「ゴリオ」と呼ぶようになった。今は年に1度連絡をする程度ながら、毎試合チェックを欠かさない。「凄すぎて同級生だったことを忘れます。今は友人というよりファンの一人。僕を含めて、野球をしている全て人の目標になってほしい」。濃密な時間を過ごした友だからこそ、その存在が遠くへ行けば行くほど、うれしくなる。（倉世古 洋平）

◇美濃 晃成（みの・こうせい）1998年（平10）5月9日生まれ、香川県出身の27歳。高松商では3年春の16年選抜で準優勝。村上頌樹（現阪神）を擁する智弁学園に敗れた。近大を経て21年にJR四国入り。二塁手として活躍し、都市対抗野球大会に2度出場。1メートル70、70キロ。右投げ左打ち。