◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

今季限りでの現役引退を表明している原口文仁内野手（33）が、レギュラーシーズン最終戦の7回に代打出場。中飛に終わったが、一塁と捕手も守って4万2594人のファンの大歓声を浴び、試合後にはセレモニーが行われた。タイガース一筋16年の現役生活を支えた妻・まいかさんが、本紙に手記を寄せた。

とうとう、この日がやってきたかという感じです。今年で辞めるからと聞いた時は、彼は少し寂しそうで悔しそうでしたけど、「本当にお疲れさまでした。よく頑張ったと思うよ」と言いました。

今日、甲子園で応援しました。3回全てフルスイングしたのを見ました。一塁を守って、キャッチャーも守らせてもらって…。全力プレーしている姿を最後まで見ることができたことに、ホッとしているのが正直なところです。彼がタイガースで駆け抜けた16年間は、私にとっても幸せな時間でした。

19年1月、私が埼玉の実家に帰省中に電話があり「大腸がん」という病名を伝えられました。最初は信じられないよりも「え、この人、何を言ってるの？」という感じでした。すぐに最悪のことが全部、頭に浮かびました。まだ長女が1歳にもなっていなくて、これからどうやって生きていこう、この子をどうやって育てていこうとか、頭の中はもう大パニックでした。

でも自宅に戻って彼の顔を見ると、拍子抜けしたくらい普通でした。参加できない春季キャンプの情報も気にしていたし、この人、本当に病気なんだろうかと思うくらい。私の前だから、そうしてくれていたのかなあ。死んじゃうかもしれないのにとアレコレ考えていた私も次第に「彼なら大丈夫、大丈夫」と不安100から0に切り替えられました。

だから、わざと野球の話題をしないとか、そういう特別なことはしなかったですし、ホント、ごくごく普段通りに生活をしました。シーズンに入ったら野球中継も見ていましたね。たまにボーッとして何かを考えているんだろうなという時間がありましたが、私の役割はその時くらいです、「どっか行ってるよー」って声をかけたのは。試合復帰して最初のヒットを打った時の喜びようは、今でも覚えています。

普段は3人（7歳、5歳、3歳）の娘の送迎をしたり、帰宅して“ただいま”と同時に近所の公園に遊びに連れて行ったり、今はパパ大好きな娘たちですが、年頃になりパパ離れをしてしまうのを恐れて奮闘してくれています（笑い）。野球が大好きな大好きな人で、野球を取ったら一体どんな人になるのだろうと。初めてになりますが、でもこれからもずっと今の野球少年のままでいてください。