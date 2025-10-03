◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

《生え抜きでは40年ぶり》

○…佐藤輝（神）が初回の左犠飛でシーズン100打点到達。阪神でシーズン100打点以上は14年のゴメス109打点以来11年ぶり。生え抜きでは10年の鳥谷敬104打点以来15年ぶり。5回には2ランでシーズン40号も達成。こちらは10年のブラゼル47本以来15年ぶりで、生え抜きでは85年掛布雅之の40本以来40年ぶりになる。

《ミスタータイガースに肩を並べた》

○…100打点と40本塁打両方の達成は10年のブラゼル以来15年ぶり6人目（7度目）。生え抜きでは49年藤村富美男と85年掛布の歴代ミスタータイガースに肩を並べた。

《両リーグ最多の20度目勝利打点》

○…初回の先制犠飛は今季20度目の勝利打点で、同僚の森下と並び両リーグ最多。2リーグ制以降にコンビでシーズン40V打以上は、1950年松竹の小鶴誠（23）＆大岡虎雄（17）、63年南海の野村克也（28）＆ハドリ（14）、66年巨人の長嶋茂雄（21）＆王貞治（19）に次いで4組目。20V打コンビは佐藤輝と森下が初めてだ。