◇セ・リーグ 阪神6-2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

今季限りでの現役引退を表明している原口文仁内野手（33）が、レギュラーシーズン最終戦の7回に代打出場。中飛に終わったが、一塁と捕手も守って4万2594人のファンの大歓声を浴び、試合後にはセレモニーが行われた。

7回2死一塁、代打・原口が告げられると甲子園が揺れた。マウンドには帝京の後輩・清水。初球の直球を空振り、2球目はファウル、そして3球目の146キロ高めを中飛だった。オール直球に対して全てフルスイング。プロ16年、通算1155打席目も原口の持ち味が詰まった打席だった。

「1打席なので全部振っていこうと思いました。子供の頃、3つ全部振ってこいと教えられたのを思い出しました」

そのまま8回には一塁守備へ。9回には捕手に回り、同学年の岩貞とバッテリーを組んだ。「点差が開いたらいくぞと言われていて、ロッカーから道具を引っ張り出してホコリを払って、ミットは長坂に借りました」。サインを確認し、4年ぶりのマスクをかぶる。「サダ（岩貞）には追いこんだらワンバウンドを投げて。それを気持ち良く止めたい」とお願いしていたが、結果は四球。それでも「良い景色でした」と、最後に捕手を守って終われたことに感謝した。

試合後は引退セレモニーがあり、感動のスピーチに選手もファンも涙した。まいか夫人と3人の娘たちに加え、埼玉県から母・まち子さんも駆けつけてくれた。チームメートから8度、胴上げされた。相手先発の青柳も交えての記念撮影。そして場内を一周した。

「僕が出てくるまで待ってくれていた清水にも申し訳なく、サダも急きょ肩をつくってくれた。ホントに申し訳ないです」

みんなから愛され、みんなに感謝した。最後まで原口らしさがあふれていた。 （畑野 理之）