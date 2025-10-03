プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏ささ身のからしじょうゆ揚げ」 「やみつき！無限ピーマン 中華風炒め by森岡 恵さん」 「レタスのスープ」 の全3品。
味を漬け込んで揚げるだけのメインに野菜をたっぷり使った副菜とスープです。

【主菜】鶏ささ身のからしじょうゆ揚げ
練りからしがたっぷりですが、油で揚げると辛みよりも香りが残ります。

©Eレシピ


調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：232Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏ささ身  (大)4本 ＜下味＞
  練りからし  小さじ1
  酒  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
片栗粉  適量 揚げ油  適量 レタス  1~2枚
プチトマト  2~3個

【下準備】

鶏ささ身は筋を引き、厚みに切り込みを入れて1枚に開き、すりこ木などで軽く叩く。抗菌袋に鶏ささ身、＜下味＞の材料を加えてもみ込み、30分以上おいておく。

©Eレシピ


揚げ油を160℃に予熱し始める。レタスは食べやすい大きさに切って、水に放ちザルに上げる。プチトマトは縦半分に切る。

【作り方】

1. 鶏ささ身は1本ずつ片栗粉を薄くまぶし、余分な粉ははたき落とす。

©Eレシピ


2. 160℃の揚げ油に(1)を入れ、こんがりと揚げ色がつくまで揚げて油をきる。食べやすい大きさに切り、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】やみつき！無限ピーマン 中華風炒め by森岡 恵さん


©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：57Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ピーマン  3個
シメジ  1/4パック ＜調味料＞
  酒  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
  オイスターソース  小さじ1/2
ゴマ油  小さじ2

【下準備】

ピーマンは縦半分に切り、種とヘタを取り除いて縦細切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱しシメジを炒め、油が回ったらピーマンを加えさらに炒める。

©Eレシピ


2. しんなりしたら＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め合わせ、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】レタスのスープ
レタスはお好みの柔らかさに煮込んで下さい。シャキシャキ食感もおすすめです。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：58Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

レタス  1~2枚
ザーサイ  大さじ1
ハム  2枚
水  400ml
  酒  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  顆粒中華スープの素  小さじ1/2
塩コショウ  少々
ゴマ油  小さじ1

【下準備】

レタスは水洗いして水気をきり、食べやすい大きさにちぎる。ザーサイは細かく刻み、ハムは1cm角に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にゴマ油を中火で熱し、ザーサイ、ハムを加えてサッと炒め合わせ、水を加える。

©Eレシピ


2. 煮たったら＜調味料＞の材料、レタスを加えて混ぜ、塩コショウで味を調えて、器に注ぐ。

©Eレシピ