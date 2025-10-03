【2025年10月3日の運勢】12星座占いランキング(総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運)
今日は2025年10月3日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
☆1つ: ☆
☆2つ: ☆☆
☆3つ: ☆☆☆
☆4つ: ☆☆☆☆
☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>いて座（射手）：11月23日〜12月21日
総合運：☆☆☆☆☆周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
恋愛運：☆☆☆☆「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
金運：☆☆☆身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
仕事運：☆☆☆人の気持ちを汲み取りながら、上手に会話を進めていくことができる仕事運です。聞き役に回るときには、普段よりもたくさん頷くつもりで。一方で話すときには、相手のプライベートに踏み込まないように気をつけるのがポイント。
健康運：☆☆☆友人からのふとしたアドバイスがきっかけで、新しい健康法を取り入れられそう。もし費用がかかることでも今日は投資することが吉。今日始めたことなら挫折しそうになっても友人が手を取って支えてくれそうです。
ラッキーアイテム：双眼鏡
ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>しし座（獅子）：7月23日〜8月22日
総合運：☆☆☆☆☆視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。
恋愛運：☆☆☆話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、ふたりの足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。
金運：☆☆☆お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。
仕事運：☆☆仕事仲間としてだけでなく、ひとりの人間同士として信頼や絆が強くなった、と感じ合える運気の日です。今日は仕事を前に進めることよりも、一緒に働く人たちとの会話を大切に。特に、弱音は素直に話すといいでしょう。
健康運：☆☆☆☆☆今日は積極的に外出をしてみてください。普段は気付かない細かいことに気付き、様々な発見があなたにとってプラスになるでしょう。また、気力に満ちているので他人からの印象も非常によいです。今日知り合った人はあなたのことを好意的に思ってくれるでしょう。
ラッキーアイテム：えんぴつ
ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>みずがめ座（水瓶）：1月20日〜2月18日
総合運：☆☆☆☆☆やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。
恋愛運：☆☆☆☆言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線を合わせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。
金運：☆☆☆☆☆「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。
仕事運：☆☆☆人のためになりたい気持ちも、人からの協力を得られる流れも、最高潮に強くなる仕事運！まずはあなたから、誰かに手を差し伸べて。時々休憩をして雑談をするのも、さらに人間関係と仕事を盛り上げる大きなポイントです。
健康運：☆☆☆あなたの思っている以上に体力が落ち込んでいる日です。やりたいことがあっても体力が追いつかず、必要以上に疲れが溜まってしまいそうです。今日は友人からお誘いがあっても体を休めるように心がけましょう。
ラッキーアイテム：コインケース
ラッキーカラー：ホワイト
<4位>かに座（蟹）：6月22日〜7月22日
総合運：☆☆☆☆真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。
恋愛運：☆☆☆☆「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。
金運：☆☆☆お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。
仕事運：☆☆☆☆☆一緒に仕事をしたことがある人、過去の同僚、仕事に関して情報交換をしていた人などから、興味深い情報が入ってきそうな日。将来の出世や活躍につながる可能性も大です。あなたからコンタクトをとって、まずは何気ない雑談を。
健康運：☆☆☆☆気分の良い、気持ちいい1日を過ごせそうです。気分もよいので周囲に親切にでき、今日の行いは仲間や友人の信頼へと繋がるでしょう。過去の嫌なことを思い出した時は、深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。
ラッキーアイテム：フェイスタオル
ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>おとめ座（乙女）：8月23日〜9月22日
総合運：☆☆☆☆もともと持っている魅力が引き出される日です。日頃から周りの人を褒めることが多い人や、グチを言わない人が今日のラッキーパーソン。雑談でかまいませんから、会話をしてみて。一緒に食事ができると最高です。
恋愛運：☆相手に何を求めているのか、どんな自分でありたいのか…今日は、よく分からなくなってしまいそう。今日のうちに答えを出す必要などありません。「また今度考えよう」「自然とそのうちに分かる」と、おおらかに構えてOKです。
金運：☆☆☆これまでよりも上手にお金を使ったり、運用したりできるようになる運気です。｢お金の実力がついた｣と、実感できる瞬間もありそう。投資や節約など、お金に関して一番得意だと思えることの情報収集をするのがオススメ。
仕事運：☆☆☆☆大きく能力を伸ばすことができる仕事運です。｢これに集中する｣と決めて全身全霊を傾ければ、自分でも驚くほどのことができるでしょう。ほかのことは完璧にこなそうとしないで。素直に人を頼りにしてOKです。
健康運：☆過度なダイエットに要注意。今日のあなたは非常に疲れやすくなっています。自分自身への理想を追い求めて、いつも以上のことをすると体が追い付かず不安な気持ちになってしまいそうです。まずはゆっくりと長続きさせる方法を考えましょう。
ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー
ラッキーカラー：ネイビー
<6位>やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日
総合運：☆☆☆効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
恋愛運：☆☆☆より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、周りからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
金運：☆☆☆☆手元にあるお金を上手に使うことができる日です。何にどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
仕事運：☆☆☆時間をかけて積み重ねてきたことで、想像以上の成果を感じられそうです！周りからしてもらっていること、助けてもらっていることに注目して、感謝を伝えると〇。多くの協力を得て、成果がさらに大きなものになりそう。
健康運：☆☆今日のあなたは自分が思っている以上に疲れやすくなっています。「いつも大丈夫だから」と自分を過信せず、一度立ち止まって考えてみてください。こまめな休息と十分な水分補給で乗り切りましょう。
ラッキーアイテム：ブランドバック
ラッキーカラー：カーキ
<7位>ふたご座（双子）：5月21日〜6月21日
総合運：☆☆☆思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。何か大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間の中で、あなたの魅力が高まっていきます。
恋愛運：☆☆☆☆☆フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。
金運：☆☆これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、｢まだ知らない方法がたくさんある｣という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。
仕事運：☆☆立場やトラブルを気にして言えなかったことを、今日は思い切って言葉にしてみるとよさそう。上手な伝え方ができて、より高い評価を得るきっかけになる運気です。ただ、仕事そのものは現状維持だと考えておくのがポイント。
健康運：☆☆☆やる気が空回りしやすい日。今日は気持ちだけが前のめりになり、結果が伴わない1日になりそうです。疲れとストレスが溜まり始め、スタミナがなくなってきていることが原因でしょう。動きやすい格好でストレッチをするなど、体をほぐしてみましょう。
ラッキーアイテム：手ぬぐい
ラッキーカラー：インディゴブルー
<8位>おうし座（牡牛）：4月20日〜5月20日
総合運：☆☆☆今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法は何でもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。
恋愛運：☆☆☆☆自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目を合わせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。
金運：☆☆レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付き合い方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。
仕事運：☆☆何よりも仕事のクオリティーにこだわるといい日。すると、実際に理想以上の結果を出せるだけでなく、重要人物からの評価がグンと高まる予感！難しい仕事、高い集中力が必要な仕事に、気合いを入れて取り組んでみてください。
健康運：☆☆☆☆今日は活力に溢れ、いつもより体がよく動く1日になりそうです。仲の良い友人を誘って、カラオケやスポーツなど皆で楽しめるものを行うと良いでしょう。思わぬところで意気投合し、今後の関係がさらに深まることもありそうです。
ラッキーアイテム：マスキングテープ
ラッキーカラー：ブラック
<9位>おひつじ座（牡羊）：3月21日〜4月19日
総合運：☆☆意外な人と意気投合して、新しい考え方やものの見方ができるようになりそうな日です。親しみをもって話しかけてくれる人には、あなたも心を開いてみて。話していて感じたことは、正直に伝えてみるといいでしょう。
恋愛運：☆☆☆☆今日は周りの人の反応も、恋の相手に与える印象も気にしなくてOK。気楽にマイペースで過ごしていれば、あなた本来の魅力が自然ににじみ出てきます。笑顔で楽しく本音で話すおしゃべりが、恋の進展を後押しするでしょう！
金運：☆☆☆趣味仲間や友達と話が盛り上がって、｢あれがほしい｣などと買い物欲が湧いてくるかも。実際にお金を使うことで、入ってくるお金にも縁ができる運気です。ただ、少しでも予算オーバーの品は、迷わず却下することがポイント。
仕事運：☆☆周りと協力し合って、共感し合って、前向きに仕事を進めていける運気の日。気分よく働くことができるでしょう。まずは自分から、苦手なことや弱みなどをさらけ出して、仲間を頼って。｢力を貸すよ｣という姿勢も見せると〇。
健康運：☆☆☆☆☆溜まった仕事を片付けられる日。今日は頭もスッキリ冴えわたり、仕事や家事に没頭できる日です。「体調のよい日にやろう」「時間がかかるから後回し」と思っていたことを片付けるのに最適です。無理はし過ぎず、適度の休憩を挟みながら進めましょう。
ラッキーアイテム：ハンカチ
ラッキーカラー：シーグリーン
<10位>うお座（魚）：2月19日〜3月20日
総合運：☆☆「自分だけの秘密にしておかなければ…」ということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はナシ。ただ、1つ嘘をつくと、嘘を重ねなければならなくなります。隠したほうがいいことについては、何も言わないのがベスト。
恋愛運：☆☆今日は、はっきりと恋が前進するわけではないかもしれません。ただ、あなたの優しさが相手の心に染みこんで、心のつながりを強めることができそう。「同情はよくない」と考えず、ねぎらいや癒しの言葉をかけるといいでしょう。
金運：☆☆☆☆期待していなかった臨時収入があるなど、好調な金運の日です。普段は｢贅沢だから…｣という理由でやめていることに、今日はお金を使ってみて。自分へのご褒美をすることで、それ以上のお金とのつながりが生まれる日でもあります。
仕事運：☆☆☆☆☆いろいろな考えが浮かんで、自分の中で少しずつまとめていく仕事運の日。軽率に発言してしまうと、自分の首を絞めることになるかもしれませんから、気をつけて。｢今日は明確な意見は言わない｣と決めておけば、考えがより深まります。
健康運：☆☆あなたの思いやりをおせっかいだと思われてしまうなど、コミュニケーションにズレを感じてしまいそうです。いつもよりも感情が大きく揺らいでしまい、いつも以上に落ち込んでしまいます。今日弁解をしても逆効果になるので、後日ゆっくりと話を調整しましょう。
ラッキーアイテム：ルームランプ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
<11位>さそり座（蠍）：10月24日〜11月22日
総合運：☆普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。
恋愛運：☆☆片想いの相手や出会った相手には「とにかく優しく」と心がけておくといい日。すると、相手の心の中で、あなたの存在がしっかりと根付いていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。
金運：☆急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。
仕事運：☆自分では気づかないうちに、不満や反発心が顔に出てしまうかもしれない仕事運です。会議など、人と話す前には深呼吸をすると〇。自分が発言する前には、もう一度、深呼吸を。また、鏡を見たら、にっこりと笑ってみましょう。
健康運：☆☆今日のあなたは気分が落ち込みやすくなり、訳もなく虚しさや孤独感を感じてしまうでしょう。ですがストレスや疲れが原因によるものです。映画や読書など日常を忘れてのめり込めるものでリフレッシュしましょう。
ラッキーアイテム：ノート
ラッキーカラー：ベージュ
<12位>てんびん座（天秤）：9月23日〜10月23日
総合運：☆そんなつもりはなくても、威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにも、ポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。周りの人の気分も和やかになって、平和な1日を過ごせるはず。
恋愛運：☆☆☆☆☆恋に幸せの波がやってきそうな日！思いがけない人からの紹介で、理想以上の相手と出会うかも。恋の相手から情熱的な言葉を聞ける場合もあるでしょう。まずは、誰に対しても、真心を注ぐ行動や発言をするのが運気を生かす方法です。
金運：☆☆☆☆思いがけず、サポートを得られる可能性がある金運！特に、資金繰りを考えているのなら、嬉しい話が舞い込んできそう！あなたに協力してくれる人が現れるかもしれません。誰に対しても、腰を低くして接するのが、運気を生かすポイント。
仕事運：☆☆☆☆後輩や部下、気心の知れた同僚に対して、八つ当たりをするような言い方をしてしまうかも。ただ、その人たちの力になりたいという気持ちも、強く湧いてくる運気です。真心のある言葉遣いをすれば、仕事も人間関係も穏やかな1日。
健康運：☆☆☆自分の気になる部分を集中的にシェイプアップしてみましょう。今日から始めると効果がありそうです。また、その時に目標を定めることを忘れないでください。細かく目標を設定すればするほど、効果を実感できるでしょう。
ラッキーアイテム：インセンス
ラッキーカラー：オレンジ
占い提供: cocoloni
イラスト: 谷口菜津子
