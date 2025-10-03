¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎàÊ¸½ÕË¤áÂÐ±þ¤Ëµ¿Ç°¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ê±£¤Ú¤¤¹©ºî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬£²Æü¡¢¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡ÊÂçºå¡¦£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢£²ÅÙ¤ÎÊ¸½ÕË¤¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅêÉ¼»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿ÀÆàÀî¸©Ï¢ÅÞ°÷¤¬Ì¾Êí¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ä¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò£Ó£Î£Ó¾å¤Ë½ñ¤¹þ¤à»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤Ê¤É¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸½ÕÊóÆ»¤ò²òÀâ¤·¤¿¿ÜÅÄ»á¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Î°©Âô°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡Ø¼Â¤ÏÅÞ°÷¤Î¿ô¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££¸£²£¶¿Í¤¬¿·¤·¤¯¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÄûÀµ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¤â¡¢Ê¸½Õ¤Îµ¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼èºà¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼ª¤Ë¤·¡¢¼èºàË¸³²¤ò·üÇ°¤·¡¢ÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁªÂÐ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤éº£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÃø¤·¤¯¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤éÅÚÍËÆü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁªÂÐ¤ÏÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ø»öÌ³½ê¤Î¼êÂ³¤¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ë¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê±£¤Ú¤¤¹©ºî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê¸©¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´ºº¤·¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÞËÜÉô¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁªÂÐ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÄ´ºº¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä´ºº¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤ËÅöÁª¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀµÅöÀ¤Ëµ¿µÁ¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£