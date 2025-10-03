イギリス中部マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで、車が通行人に突っ込んで、現場にいた人たちが刺される事件があり、2人が死亡しました。警察はテロだと認定し、容疑者の男を射殺したほか、2人を逮捕しました。

警察によりますと、2日午前9時半ごろ、マンチェスターのユダヤ教の礼拝所シナゴーグ近くで、車が通行人に突っ込み、「男性が刺された」と通報がありました。2人が死亡、4人が重傷です。

警察は記者会見を行い、「テロ行為による事件だ」と認定したほか、容疑者の男を現場で射殺し、関連で2人を逮捕したと発表しました。

2日はユダヤ教の重要な祝日である「贖罪の日」にあたり、礼拝所やその周辺には信者らが集まっていました。

事件を受けて、スターマー首相は「衝撃的な出来事だ」としたうえで訪問先のデンマークからの帰国を早め、政府の緊急対策会議を開くと明らかにしました。

また、全国にあるユダヤ教の礼拝所に警察官を追加配置したとしたうえで、「ユダヤ人コミュニティの安全を守るためあらゆる手段を講じる」と述べました。

チャールズ国王も、「恐ろしい襲撃事件に深い衝撃と悲しみを覚えている」との声明を発表しました。