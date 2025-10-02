こちらは麦屋踊りの様子です。

踊り手が手に持つのは、高岡市福岡町で作られた菅笠です。

その笠の材料となる植物スゲは、作り手の高齢化などで生産量が年々減っています。伝統を守ろうとする取り組みを吉田記者がお伝えします。



◆KNB 吉田颯人記者

「福岡町伝統のこちらの菅笠。収穫までの工程を全て手作業で行っています。この田んぼでは、今シーズンの田植えを前に苗取りが行われています」

スゲの産地・高岡市福岡町 国内9割シェアも悩ましい後継者不足



スゲの産地として知られる、高岡市福岡町。

先月26日、山岸営農組合のスゲ田では生産体験会が開かれ、田植えに向けた準備が進められていました。





「これを2回ほどねじって、通す。これで完成」

「ありがとうございます」



参加したのは、菅笠作りに関心がある人や自治体の職員などおよそ20人。

体験会が開かれた背景には、スゲ作りの後継者不足があります。



◆山岸営農組合 山岸俊清代表理事

「全部手作業でやらないと良いスゲができないということで、だんだんと高齢者はできなくなりますし、新たにやろうという人は出てこない」



高岡市福岡町の菅笠は400年余り前から作られていて、国の伝統的工芸品に指定されています。



普段の生活で使われることは減りましたが、今も祭りや行事で需要があります。



その材料となるスゲも福岡町で作られていて生産量は国内の9割にのぼり、全国から注文があります。



しかし、スゲづくりは秋の田植えから翌年夏の収穫まで全て手作業で行うため、時間と労力がかかり、採算が合わないことなどを理由に栽培は年々、減っています。



福岡町では2009年にはおよそ100アールで栽培されていましたが、去年は5分の1の21アールに。



さらに今年は、15アールまで減少する見込みとなっています。

伝統の継承へ 岐路に立つスゲ

伝統継承の岐路に立つ、福岡町のスゲ。



地元の振興会は危機感を抱いています。



◆越中福岡の菅笠振興会 川堰正治会長

「発注する方に応えるために最後までやらないと。その責任が、私はあると思う。守るしかない…」



先月8日、菅笠振興会のメンバーは地元の県議とともに県庁を訪れました。



◆川島県議

「特に課題であるスゲの生産について、今後南砺市と連携して広域にスゲの原材料生産に繋がらないかと…」



南砺市伝統の麦屋祭で踊り手が手に持つのは、福岡町で作られた菅笠。

地域をまたぎ、交流がある他の自治体とも連携しながら今後もスゲ栽培の担い手確保に協力してほしいと県に訴えました。



◆越中福岡の菅笠振興会 茂古沼紀彦さん

「一緒に共同で菅笠を作っていくということを広めていかないと、400年という伝統をこの年代で途絶えさせるわけにはいかない」



そして福岡町では来週、スゲの田植えにボランティアが加わります。伝統継承に向けた取り組みは今後もお伝えします。

