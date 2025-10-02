常連からクレームを入れられた店長…意を決し「あなたは出禁です」｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第40話をごらんください。

つるかめラーメンの喫煙席に座っておきながら、タバコを吸う人に咳ばらいをしたり、煙を払う仕草をしたりと、相手を不快にさせる問句さん。不条理な態度を見て、お客さんは店長に「何なの？あの人」と尋ねました。





タバコを吸っていない時も、自分のことをジロジロ見てくるという問句さん。不快な視線を感じます。





普通に食事をしているだけなのに、じろじろ見られてストレスが溜まっているという常連さん。店に来るのも嫌になってしまうと言います。



店長も、さすがに黙っていられません。





そしてその数日後。そんな話が合ったことを知らない問句さんは、普段通りつるかめラーメンを訪れます。



店長は店に入るなり問句さんを呼び止めました。





そして、他のお客さんからクレームが入ったため、問句さんは以後出禁であることを告げます。



いきなりそんなことを言われて、納得のいかない問句さんは、店長に食って掛かります。





常連さんから、問句さんにジロジロ見られて不快であること、つるかめラーメンに来るのも嫌になってしまうと言われた店長。ついに、問句さんに出禁を言い渡しました。



しかし、問句さんは納得せず、店長に説明を求めます。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）