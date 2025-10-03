【帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 （三菱製・初期型）】 10月3日 出荷開始 価格：2,860円 【零戦用20mm機銃＆ピトー管セット（ファインモールド製キット用）】 10月3日 出荷開始 価格：1,650円

ファインモールドは、プラモデル「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 （三菱製・初期型）」及び「零戦用20mm機銃＆ピトー管セット（ファインモールド製キット用）」を10月3日に出荷開始する。価格は「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 （三菱製・初期型）」が2,860円で、「零戦用20mm機銃＆ピトー管セット」が1,650円。

本商品は、三菱製五二型の初期生産タイプを1/72スケールでプラモデル化したもの。二二型から続きカウリング下部に集合排気管を備えるタイプを再現。製品は胴体・翼をグリーン、カウリング・脚部はブラックで、エンジン・プロペラ等をグレー、ランナーごとに別色で成形されている。

日本海軍のエース「岩本徹三」の乗機で、胴体後部が撃墜マークで埋め尽くされていたという逸話があるラバウルの海軍第253航空隊所属機に加え、同ラバウル253空所属機、マーシャル諸島にて活躍した252空所属機、合計3機のマーキングが水転写デカールとして付属する。

また、「零戦用20mm機銃＆ピトー管セット（ファインモールド製キット用）」も同日に出荷される。1/72スケール零戦用に専用設計された純正ディテールアップパーツで、五二型などに装備された、翼より突出した長銃身の九九式20mm二号機銃の銃身とピトー管を真ちゅう製挽き物にて再現している。

「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型 （三菱製・初期型）」

「零戦用20mm機銃＆ピトー管セット（ファインモールド製キット用）」