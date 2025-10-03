嵐で俳優の二宮和也（42）が2日、東京ガーデンシアターで、初のファンクラブイベント「OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”」千秋楽公演を開催した。

9月2日の愛知を皮切りに福岡、北海道、大阪と重ねてきた同イベントのファイナル公演。会場が暗転すると、大型ビジョンに二宮が楽屋からステージへと歩いてくる様子がリアルタイムで映し出されていく。盛大な拍手と歓声のなか暗闇に包まれたステージ上に到着。「あの夢をなぞって」（YOASOBI）で幕開けし、「おじゃましまーーーす二宮和也です!! 今日は最高に楽しい思い出を作りましょう!!」と高らかにあいさつした。

イベントでは最新カバーアルバム「〇〇と二宮と2」の収録曲などを披露。キレの良いダンスと張りのあるボーカルで観客を魅了し、まさに“歌って踊るアイドル・二宮和也の帰還”といったパフォーマンスを届けた。「薔薇とローズ」（さかいゆう）や「未来花」（スキマスイッチ）では、親交のあるピアニスト・まらしぃのピアノ演奏の映像をバックに、表情豊かなボーカルを披露した。

質問コーナーなども設け、時折客席からの呼びかけにも応えながら、記念撮影を楽しむ場面も。後半戦では「僕の大好きな曲ですし、みなさまにもなじみがある曲なんじゃないかと」と、ビジョンに描かれた満天の星々に囲まれて「夜空ノムコウ」（SMAP）を歌い上げた。「ラストソング」（Official 髭男 dism）では、この日の二宮の会場入りからリハーサル、バックステージの様子やファンの表情、つい先ほどまでのステージの模様がダイジェストで映し出された。

最後のMCではカバーを快諾してくれた楽曲のオリジナルアーティストたちへの感謝を語り、「またみんなで集まることを期待して」と笑顔。そして、「嫌なこと、理不尽なことが起こるかもしれないけど、そんなときはこの動画を見て、明日だけでもがんばってみようと思ってもらえるとうれしい」と、観客の撮影OKで「週末のマーチ」（Ryo Umekawa）をすがすがしくパフォーマンス。去り際には華麗に投げキッスを決めてみせた。

同千秋楽公演の模様を収録したBlu−ray・DVDが、12月25日に発売されることが決定した。