「理想」と「モチベーション低下」上司の違いは…対話やフォローなどがカギ

理想の上司に関する調査で最も支持を集めたのは「話しかけやすく相談しやすい」でした。

光学・精密機器メーカー「カールツァイス」が、全国の一般社員500人を対象に調査を行ったところ、理想の上司ナンバーワンは「話しかけやすく相談しやすい（32.6％）」で、2位は「コミュニケーション能力が高い（27.2％）」、3位は「公正公平に判断しひいきがない（25.4％）」という結果になりました。

安心して話せる雰囲気や対話の時間を上司に求めていることが分かりました。

一方、仕事のモチベーションを低下させる上司の言動について聞いた質問では、1位は「アドバイスは多いが、こちらの意見は聞いてくれない（63.6％）」、2位は「フィードバックで理由や背景を聞かずに否定的な指摘をされる（61.8％）」、3位は「ヘルプを求めたときに具体的な指示などなく、『頑張れ』とだけ言われる（60.0％）」、4位には「『任せる』と一任してくれるが、その後のフォローがない（59.0％）」がランクインしました。

一方的で背景を掘り下げない上司の言動が、仕事のモチベーションを下げているという結果となりました。