chilldspotの楽曲「踊っていたいわ」が、10月9日より放送開始となるドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京ほか）のエンディングテーマに決定した。

（関連：【写真あり】chilldspot、3rdアルバムリード曲「踊っていたいわ」がドラマ『できても、できなくても』EDテーマに）

同楽曲は、9月24日にリリースされた3rdフルアルバム『handmade』のリード曲で、小粼（Ba）が作詞、作曲、編曲を手掛けた。ドラマの世界観に溶け込みながら、エピソードを締め括るシーンを鮮やかに彩る。

なおchilldspotは、10月より3rdフルアルバムを携えた全国ツアー『mid way』の開催を控えている。

chilldspot 比喩根（Gt/Vo） コメント

この曲は初めてのBa.小粼が作詞作曲編曲を手掛けた楽曲です。ED曲に選んでいただいたと聞いた時は驚きましたが、バンドでは気づけなかったこの楽曲の新しい解釈や魅力がドラマを通じて引き出してもらえるのではないかとドキドキしています。ダンサブルなサウンドがこの作品の中でスパイスになったら嬉しいですし、作品を通して歌詞がより広く皆さんの心に染みわたってくれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）