まさかの原因…産後の妻をいたわる夫が、ゲーム三昧のモヤモヤ夫になった理由【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。『育休夫にモヤッとした話』第30話・31話です。

これから守って欲しい三つのお願いをし、お互い納得したツムママ(@tumutumuo)さん夫婦。そこで、最大の原因である「どうしてすれ違いが起きてしまったのか」について考え始めます。夫からは、ここ1～2か月感じていた衝撃的なエピソードを明かされることに…!夫の目に、ツムママさんはどのように映っていたのでしょうか。

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

©tumutumuo

少しずつ気持ちがゆるんでいき、表面的な楽しい部分しか見えなくなってしまった夫。言わなくても分かるだろう、今までやっていたから大丈夫だろうというお互いへの「察して」という気持ちがモヤモヤへと変化していたのですね。



お互いが決めた新ルールに沿って生活がいよいよ始まりますが、育休生活は改善されたのでしょうか?

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）