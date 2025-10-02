まさかの原因…産後の妻をいたわる夫が、ゲーム三昧のモヤモヤ夫になった理由【ママリ】
過去に配信し反響があったものを再編成しています。『育休夫にモヤッとした話』第30話・31話です。
少しずつ気持ちがゆるんでいき、表面的な楽しい部分しか見えなくなってしまった夫。言わなくても分かるだろう、今までやっていたから大丈夫だろうというお互いへの「察して」という気持ちがモヤモヤへと変化していたのですね。
これから守って欲しい三つのお願いをし、お互い納得したツムママ(@tumutumuo)さん夫婦。そこで、最大の原因である「どうしてすれ違いが起きてしまったのか」について考え始めます。夫からは、ここ1～2か月感じていた衝撃的なエピソードを明かされることに…!夫の目に、ツムママさんはどのように映っていたのでしょうか。
©tumutumuo
お互いが決めた新ルールに沿って生活がいよいよ始まりますが、育休生活は改善されたのでしょうか?
