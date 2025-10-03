◆パ・リーグ オリックス５―６西武（２日・京セラＤ）

西武・仲田慶介内野手が２日、プロ４年目でうれしい初打点をマーク。１軍通算８２試合目での記念の一打となった。

「７番・右翼」で先発出場。両軍無得点の２回１死一、二塁で曽谷の直球を捉えた打球は、右翼線ギリギリを破る先制の適時二塁打。「逆にまだ打点挙げてなかったんかいって思われるので触れないでほしい…」と照れ笑いを浮かべながらも「今シーズン中には、と思ってたので良かった」と胸をなで下ろした。

借りを返す一打だった。曽谷には「９番・二塁」で先発出場した４月１６日のオリックス戦（京セラＤ）で３打数無安打に抑えられており、「いい意味で開き直ったというか。前回対戦したときに手も足も出なくて抑えられたので、思い切って自分のスイングをすることだけを考えた」。シンプル思考で結果につなげた。

仲田は福岡大から２１年育成ドラフト１４位でソフトバンクに入団。昨季開幕前に支配下登録されたが、オフに戦力外通告を受け、育成選手として今季から西武に入団。開幕前の３月２５日に支配下に昇格すると、６月１３日・中日戦（ベルーナＤ）で西武入団後初安打をマークしていた。