こっちのけんとが、「ごくろうさん」のMVを公式YouTubeチャンネルにて公開した。

同楽曲は、力まず、自分らしく、等身大のままで生きることの大切さを歌い上げたミドルバラード。サビで響く三三七拍子の口笛が印象的な楽曲だ。

8月31日の同楽曲リリースから約1カ月後の本日公開となった同MVでは、日常を生きる人々の姿を重ね合わせながら、“負けてもいい”と歌うこっちのけんとの等身大の姿が描かれている。先立って公開されたレコーディング映像とはまた違う切り口で、楽曲に込められた思いや温かさを可視化した作品に仕上がっているという。

こっちのけんとコメント

いざ自分の音楽や人生を振り返った時に自分に負け続けてきたなと思い、その感情や思いを曲にしました。理想としてきた音楽や人生とは違う歩みをしてきましたが、それこそが自分らしさだなと良い意味で開き直った曲なので、是非皆さんも開き直って聴いていただければ嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）