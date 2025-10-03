イギリス中部・マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで車が通行人に突っ込み、現場にいた人たちが刺され、2人が死亡しました。中継でお伝えします。

事件の現場となったユダヤ教の礼拝所「シナゴーグ」の付近に来ています。この道路沿いに、その礼拝所があります。

発生から6時間ほどが経過していますが、付近には警察官が、そして、規制線の外には地元のユダヤ教信者が集まっています。

2日はユダヤ教の重要な祝日である「贖罪の日」で、礼拝所では午前9時から礼拝が予定されていたため、信者らが集まっていました。

警察によりますと、2日午前9時半ごろ、車が通行人に突っ込み、「男性が刺された」と通報がありました。2人が死亡、3人が重傷です。警察は容疑者とみられる男を射殺し、男が不審物を身に着けていたことから、爆弾処理班が出動しました。

さらに、先ほど、警察は「テロ行為による事件だ」としたうえで、関連はわからないものの、新たに2人を逮捕したと発表しました。

BBCは目撃者の証言として、男が礼拝所の中に入ろうとしていたと伝えていて、警察は犯行の動機を調べています。