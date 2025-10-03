【拡大画像へ】

NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、リブレ、ぶんか社、笠倉出版社の3社合同「らぶ電書2025秋【このTLがヤバい！】絶賛ブレイク中!!」キャンペーンを開催する。開催期間は、10月3日から10月16日23時59分まで。

「【ショコラブ】幼馴染は私に飢えている」、「絶倫清宮くんは一途な溺愛御曹司 とろイキ求愛セックスが甘すぎて困ります（分冊版）」、「最愛すぎて手が出せない!!～歳の差こじらせ彼氏の密かな独占欲～【分冊版】」などのTL作品を1巻以上無料で読むことができる。

□「らぶ電書2025秋【このTLがヤバい！】絶賛ブレイク中!!」キャンペーンページ

「【ショコラブ】幼馴染は私に飢えている」

「絶倫清宮くんは一途な溺愛御曹司 とろイキ求愛セックスが甘すぎて困ります（分冊版）」

「最愛すぎて手が出せない!!～歳の差こじらせ彼氏の密かな独占欲～【分冊版】」