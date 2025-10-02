「いつもの買い出し」の相棒に！【3COINS】オシャレ & 便利♡「優秀エコバッグ」

毎日のように使うものだからこそ、デザイン性も実用性も諦めたくない……そんなおしゃれ感度の高い大人世代に向けて、今回は【3COINS（スリーコインズ）】の「エコバッグ」をご紹介します。お手頃価格とは思えない高見えデザインで、使い勝手の良さも兼ね備えたアイテムをピックアップしました。頼れるエコバッグがあれば、いつもの買い出しがより楽しく快適になるかも。

ビビッドオレンジが目を引く深型バッグ

【3COINS】「大容量エコバッグ」\660（税込）

見るだけで気分も上がりそうなオレンジのエコバッグ。普段使いのバッグだとためらってしまうようなビビッドカラーも、エコバッグなら気軽にトライできそうなのが嬉しいところ。耐荷重25kgで深さのある形なので、ペットボトルなどの重く高さのあるものの買い出しも快適にできそう。肩掛けしやすそうな長めの持ち手で実用性も抜群です。オレンジのほか、ブラック、ベージュ、カーキもラインナップ。

バイカラーがスタイリッシュなかご型バッグ

【3COINS】「セルフレジ用買い物バッグ」\880（税込）

スーパーなどでまとめて買い出しする時に便利そうな、マチが広いタイプのエコバッグ。中芯入りで自立しやすそうなので、セルフレジでの袋詰めがスムーズにできるかも。長さの異なる2種類の持ち手が付いており、手持ちでも肩掛けでも使いやすそうなのが嬉しいポイント。本体と持ち手で色を変えたバイカラーデザインが、洗練された雰囲気を演出しています。

コンパクトにまとまるクール顔のエコバッグ

【3COINS】「THEREパラシュート材エコバッグ」\880（税込）

パラシュートをアップサイクルしたエコバッグ。パラシュートのステッチワークをそのまま生かしたデザインで、1点ごとに違った表情が楽しめます。内側についた袋に、本体をコンパクトに収納することも可能。公式サイトによると、「軽くて丈夫なナイロン素材で、持ち運びがしやすい」とのこと。メインバッグにしのばせておけば、いざというときのサブバッグとして重宝しそう。

シアー素材とチェック柄がキュートなエコバッグ

【3COINS】「シアーチェックエコバッグ」\550（税込）

透け感のある素材とガーリーなチェック柄が大人可愛いエコバッグ。底マチのないすっきりした形なので、小さいものを入れるのに向いています。小さすぎず大きすぎない絶妙なサイズ感で、買い出しはもちろん普段のサブバッグとしても重宝しそうです。収納時に便利なゴムバンドが付いており、コンパクトにまとめられるのも嬉しいポイント。涼しげなブルーと、キュートなピンクの2色展開。

