◆第１０４回凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）

１０月２日に枠順抽選会が行われ、１８頭のゲート番、騎手が確定した。日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、外の１７番ゲートとなった。内枠が有利と言われる世界最高峰のＧ１レース。英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルで週明けの段階では３番人気（９倍）だったが、枠順抽選会後では５番人気タイ（１３倍）に評価が落ちている。

日本馬で最も評価が高いのはビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康、父エピファネイア）。枠順抽選会後はキングジョージ６世＆クイーエリザベスＳで２着の４歳牝馬カルパナと並ぶ３番人気タイ（１０倍）となっている。週明けには４番人気タイ（１１倍）だったが、人気が下がったクロワデュノールと入れ替わる形で、日本馬の最上位人気に浮上した。外めの１５番ゲートでも評価は変わらず、フォワ賞に続いての好走が期待される。

内の４番ゲートとなったアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は、週明けと変わらずオッズは１７倍。週明けは８番人気だったが、並んでいたニエル賞の覇者のクアリフィカー、プランスドランジュ賞で２着のダリズが若干評価を上げた（１７→１５倍）ことで、８番人気タイから１０番人気タイに後退している。

引き続き２頭の牝馬が１番人気タイ（５倍）は牝馬２頭。まずは欧州オークス３冠（英、愛、ヨークシャー）を達成したミニーホーク（牝３歳、愛・Ａオブライエン厩舎、父フランケル）。追加登録料の１２万ユーロ（約２０８３万円）を払って参戦し、最内１番ゲートからのスタートとなった。

もう１頭は昨年２着だったフランス調教馬のアヴァンチュール（牝４歳）。こちらは１２番ゲートからのスタートとなった。