『カグラバチ』累計300万部突破！第1回キャラ人気投票開催 『ヒロアカ』作者、チヒロ描きイラスト交換
漫画『カグラバチ』（作者：外薗健）のコミックス累計発行部数が、3日発売の第9巻をもって300万部（デジタル版含む）を突破したことが、集英社より発表された。9巻の帯には、堀越耕平氏（『僕のヒーローアカデミア』）からのコメントが到着し、発売を記念して第1回キャラクター人気投票の開催や豪華コラボ企画が実施されることが決定した。
【画像】画力すごい！『ヒロアカ』作者が描いた『カグラバチ』チヒロのイラスト
『カグラバチ』連載2周年を迎える6日発売の『週刊少年ジャンプ』45号では、堀越氏×外薗氏の特別対談を掲載。対談では、、堀越氏が『カグラバチ』主人公のチヒロを、外薗氏が『僕のヒーローアカデミア』主人公のデクを描いた交換イラストも掲載する。
堀越氏が描く『カグラバチ』チヒロは、9巻帯でチラ見せしており、「因縁やその関係性を、構図だけで表現していて、『天才じゃん！』と思いました」と絶賛コメントを寄せている。
第9巻発売を記念して、特製イラストカード（3種）を一部書店にて配布。第1回キャラクター人気投票の詳細は、『週刊少年ジャンプ』45号（10月6日発売）にて発表され、9巻の帯には投票に必要な応募券が2枚ついている。
そのほか、日英2言語対応の『カグラバチ』公式サイトの開設や、スペシャルPVが解禁、バーガーキングの対象商品購入で、外薗氏描きおろしのオリジナルアクリルキーホルダーが配布されるコラボ企画が発表された。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年チヒロが主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。チヒロは刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない毎日がいつまでも続くと思っていたが、ある日悲劇が訪れ、少年は憎しみを焚べ、決意の炎を心に宿す…というストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートし、作者・外薗氏の初連載作品となっている。
2024年8月に「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞するなど、すでにジャンプの看板作品となっており、集英社によると全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）するなど、海外人気が高いことを説明している。
【画像】画力すごい！『ヒロアカ』作者が描いた『カグラバチ』チヒロのイラスト
『カグラバチ』連載2周年を迎える6日発売の『週刊少年ジャンプ』45号では、堀越氏×外薗氏の特別対談を掲載。対談では、、堀越氏が『カグラバチ』主人公のチヒロを、外薗氏が『僕のヒーローアカデミア』主人公のデクを描いた交換イラストも掲載する。
第9巻発売を記念して、特製イラストカード（3種）を一部書店にて配布。第1回キャラクター人気投票の詳細は、『週刊少年ジャンプ』45号（10月6日発売）にて発表され、9巻の帯には投票に必要な応募券が2枚ついている。
そのほか、日英2言語対応の『カグラバチ』公式サイトの開設や、スペシャルPVが解禁、バーガーキングの対象商品購入で、外薗氏描きおろしのオリジナルアクリルキーホルダーが配布されるコラボ企画が発表された。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年チヒロが主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。チヒロは刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない毎日がいつまでも続くと思っていたが、ある日悲劇が訪れ、少年は憎しみを焚べ、決意の炎を心に宿す…というストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートし、作者・外薗氏の初連載作品となっている。
2024年8月に「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞するなど、すでにジャンプの看板作品となっており、集英社によると全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）するなど、海外人気が高いことを説明している。