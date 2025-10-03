内田雄馬、『デブとラブと過ちと！』 EDテーマ「私でよかった!!!」デジタルシングル配信開始 MV公開＆本人出演ショート生配信決定
声優の内田雄馬が担当するテレビアニメ『デブとラブと過ちと！』（6日スタート TOKYO MXほか 毎週月曜 後11：00）のEDテーマ「私でよかった!!!」のデジタルシングルがきょう3日、各音楽サービスにて配信開始された。あわせて、本楽曲のMVがきょう午後7時より内田雄馬YouTubeチャンネルにてプレミア公開され、その後、内田本人が出演するショート生配信が実施されることが発表された。
【画像】内田雄馬が声優としても出演！『デブとラブと過ちと！』ビジュアル
楽曲は、作品のテーマにも沿ったポジティブな歌詞とロックサウンドが耳に心地よい楽曲に仕上がっている。
また、11日、12日には7月から始まったライブツアーの追加公演『YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Colorful〜』が神奈川・横浜BUNTAIにて開催される。チケットは現在一般発売中。パワフルなパフォーマンスが話題のライブツアーを、はたしてどのように締めくくるのか。
