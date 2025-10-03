鈴木亮平、綾瀬はるか＆ミセス大森元貴＆浜辺美波に次ぐ4人目の「キリングッドエール」ブランドリーダー就任【コメントあり】
俳優の鈴木亮平が、綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE大森元貴、浜辺美波に次ぐ4人目の「キリングッドエール」ブランドリーダーに就任。鈴木を起用したウェブCMが3日より公開された。
【動画】鈴木亮平＆綾瀬はるか＆浜辺美波が出演！ミセス新曲「GOOD DAY」MV
キリンビールは、ビールの力で日本を明るくしたいという思いを込め、“まったく新しい”キリンビールを目指した新ブランド「キリングッドエール」を10月7日より全国で新発売する。「キリングッドエール」は、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代定番ビールとなる。
こだわりの素材と製法でつくったおいしさで飲む人の気持ちを明るく満たすだけでなく、日本の未来を明るくする取り組みとして、“ひろがれ、幸せのエール。”を合言葉に、ブランドアクション「グッドエールJAPAN」を実施する。「グッドエールJAPAN」とは、「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を、47都道府県の自治体と連携し、売上の一部を活用しながら支援する取り組みとなる。
ウェブCMは、綾瀬に“「キリングッドエール」と日本を明るくしてくれる仲間”として紹介される鈴木。「キリングッドエール」を片手に「ビールの力で日本を明るくしたい。そんなでっかい話に思いっきり乗っかろうと思っています」と、「キリングッドエール」誕生への期待感を顕わにする。最後は、綾瀬とともに「あと4日」と発売までのカウントダウンを行い、新ブランドの誕生を盛り上げる。
なお、2日午後9時に、Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」のMVが公開された。同曲はブランドのCMソングに起用されており、MVには大森のほか綾瀬、浜辺、鈴木も出演している。
■鈴木亮平、コメント
――新商品「キリングッドエール」の第一印象（名前、パッケージ、味など）を教えてください。
まずパッケージのオレンジ色がいいですよね。
今まで「一番搾り」を飲んできましたが、「淡麗グリーンラベル」もありますし、色は黄色、ベージュ系やグリーンのイメージがあったので、オレンジがあったか！と。
確かに、より華やかでビールの深みが伝わってくる色で、かわいらしさもあって。今までオレンジのこの色がなかったのがちょっと不思議なくらい、はまっているなと思いました。
飲んでみると味もこのラベル通りといいますか、フルーティで若干オレンジっぽさ、柑橘系の華やかな感じもありますし、でもビールである。
キリンさんのビールであるっていうプライドが感じられる深みもきちんとあって。デザインする人もよく考えますよね、すごいなと思いました。まさに「グッドエール」だなと。
――キリンビールの広告に出演されて10年目を迎えるタイミングで、今回は新ブランドでのチャレンジになりますが、改めて今のお気持ちをお伺いできますか？
まず10年だということにびっくりしています。
10年ってあっという間ですね！
今までは「一番搾り」だったり、「淡麗グリーンラベル」だったり、僕も今まで飲んできたビール（類）に関わらせていただいていました。
今回は全く新しいビールを担当させていただけるということでワクワクしていますし、飲んだ瞬間好みの味だなと思ったビールなので、積極的に「おいしいです」という気持ちを伝えていきたいと思います。
――ブランドアクション「グッドエールJAPAN」について、どう思いますか？
ビールを飲むことで自治体を応援できるというのはいいですよね。
僕もそうですが皆さんそれぞれ思い入れのある場所ってあると思います。
僕の場合だと地元の兵庫県や鹿児島県。
そういう、あそこの場所好きだな！行きたいし帰りたいし、何かしら触れたい気持ちはあるけれど行けないよな、という場所にQRコードを読み込んでビールを飲むたびに寄付できるというのはつながっている感じがしていいですね。
――「キリングッドエール」にちなんで、誰にエールを送りたいですか？
皆さんもそうだと思いますが、僕自身も毎日が勝負だと思ってやっているので、まずは自分に頑張れって言いたいですね（笑）。
