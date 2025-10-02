バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケイン（32）は今シーズン圧倒的なペースで得点を量産している。



現在ケインは公式戦9試合で17ゴール3アシストと圧巻の数字を残しており、英『BBC』によると、開幕から9試合での得点数はリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、ロベルト・レヴァンドフスキよりも多いという。



上述した3選手の開幕から9試合での最多得点数について同メディアは触れており、メッシはバルセロナ時代の2011-12シーズンと2017-18シーズンに記録した12得点となっており、ロナウドはレアル・マドリード時代の2014-15シーズンに13ゴール、レヴァンドフスキもバイエルン時代の2021-22シーズンに13ゴールを残しているようだ。





ケインの17ゴールに並ぶ数字を残したのはアーリング・ハーランドのみで、同選手はザルツブルク時代の2019-20シーズンに17ゴールを記録したというが、同メディアは「欧州5大リーグではない」と綴り、ケインの得点ペースがいかに異常かを強調した。開幕からという点を除けば、メッシとロナウドは公式戦9試合で18ゴールを記録した過去をもつというが、開幕から驚異的なスタートダッシュを決めたケインの実力はさすがと言えるだろう。バイエルンに移籍したことでタイトルも獲得したケイン。今シーズンはCLを獲れるかどうかも注目されるが、得点量産モードに早くも入ったイングランドが誇る点取り屋は今シーズン何ゴールを決めるのか、楽しみだ。