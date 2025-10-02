La'cryma Christiが、12年ぶりのワンマンライブツアーの追加公演『Night Flight～Last Finale～』を2026年3月14日のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）公演を皮切りに、5月9日のZepp Namba(OSAKA)まで4公演にわたり開催する。あわせて、YouTubeチャンネルを開設し、既発のシングル21作品とアルバム8作品を2025年10月3日に一斉に配信する。

同追加公演は、ワンマンツアー『La'cryma Christi Live Tour 2025-2026 Night Flight final call』が発売とほぼ同時に、ほとんどの公演がソールドアウトになったことを受け決定した。TAKA（Vo）にゆかりのある三重県、バンドの地元 大阪を含む3カ所4公演をめぐる。

さらに、同時に10月3日の楽曲配信に伴い開設されるYouTubeチャンネルでは、過去作品のMVが公開となる。

なお同公演のチケットは、『OFFICIAL TEAM LC GARDEN』限定で先行チケットエントリーが可能だ。

La'cryma Christi コメント

La’cryma Christi 12年振りの再始動LIVEまであと少し。多くの皆さんが喜んでくださり、沢山の愛を送ってくれていることを肌で感じています。

長い間待っていてくれた皆さんに、改めて感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございます。

振り返るとバンドはバンドだけでは大きくなれません。応援してくれて育ててくれた皆さんのおかげで 今の僕達があると感じています。

年末から始まるワンマンツアーも、お陰様で一般発売と同時にほとんどの公演がソールドアウトとなりました。

「チケットがとれなかった…LIVEが観たかった…」多くの悲痛な声が届きました。

望んでいる多くの皆さんに、今のLa’cryma Christiを観てもらいたい。もう少しだけ、あと少しだけ、共に輝く瞬間を感じていたいという思いが溢れて

期間限定の最後に

全国3箇所4公演の

追加公演「Night Flight～Last Finale～」を行うことを決めました。

3月14日（土）・15日（日）のLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）は、東京で週末の会場を押さえるのが難しいなか、まるで奇跡のように降りてきました。

4月18日（土）は柿安シティホール（三重県・桑名市民会館）。ツアー発表時に「名古屋でも開催してほしかった」という声が多くあり、名古屋のすぐ隣のTAKAが生まれ育った第一の故郷、桑名で開催することになります。TAKAとHIROが大学時代に初めてLIVEを行った想い出の地です。

そして、5月9日（土）にZepp Namba（大阪）で最終公演を行います。大阪はLEVIN、KOJI、SHUSEの出身地であり、La’cryma Christiが誕生した大切な故郷です。

ラスト・フィナーレ。期間限定の最後の最後まで、みんなが心から笑顔になって、輝く瞬間を共に過ごせたら嬉しいです。

KOJI の魂と共に。

La’cryma Christi

（文＝リアルサウンド編集部）