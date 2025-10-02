同居解消後もモヤモヤ…傷ついた母を癒やしたのは…｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第60話をごらんください。

担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。義実家との同居が解消されることになり、うれしい反面モヤモヤもあり...。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

望んでいた同居の解消ですが、今まで義母にはうるさい親子だと迷惑がられていたのかなと、心の隅でモヤモヤと考えてしまうもっつんさん。



タクくんは新学期と共に支援クラスへ移籍となります。底抜けに明るく素直なタクくん。もっつんさんはこの性格に悩まされ、励まされてもきたのですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）