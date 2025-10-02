globeが、デビュー30周年記念企画として「Love again」リミックスコンテストを開催する。

本企画は、世界中の音楽クリエイターが集うプラットフォーム SURF Musicと、小室哲哉楽曲に愛と感謝とリスペクトを掲げたavexレーベルのプロジェクト『TK SONGS RESPECT PROJECT』がタッグを組んで行われるもの。globeの代表曲の1つ「Love again」を題材にしたリミックスコンテストとなる。

最終的に30曲の受賞作品が選出され、そのすべてが12月23日より毎週1曲ずつ、音楽配信代行サービスのBIG UP!より全世界配信されることも決定。さらに副賞として、最優秀賞である『globe30th賞』作品には賞金30万円（税込）、特別賞である『SURF Select賞』には賞金15万円（税込）が授与される。

作品の募集は10月1日よりスタートしており、締切は11月12日23時59分まで。詳細は応募ページより確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）