岡田奈々が、11月12日にリリースする3rdアルバム『Unformel』の収録内容とアートワークを公開した。

アルバムタイトル『Unformel』は、“定型に縛られない芸術”を意味するフランス語“Informel”に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを十曲十色に描き、“I（私）からU（あなた）へおくる花束”に見立てた作品となっている。配信シングル「ゼロセンチ」「インコンプリート」に加え、初めて自身が作曲に挑戦した「あなただけを求めてる」など、全曲本人作詞の10曲を収録。

あわせて、CD+フォトブック盤、CD+Blu-ray盤、CD Only盤3種それぞれのアートワークも公開。テーマは“花とロマンティック”で、十曲十色の“音の花束”を贈るというアルバムコンセプトを表現した、色彩豊かなビジュアルとなっている。また、Blu-rayには、「あなただけを求めてる」のMVと楽曲制作ドキュメンタリー映像が収録される。

また、アルバムのリリースを記念した予約特典会やプレミアム先行試聴会イベント、オンライン特典会も開催予定。11月7日には東京 harevutaiにて自身の誕生日およびソロデビュー2周年を記念した『岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025』を開催する。チケットは一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）