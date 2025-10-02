渦巻腕が描く二重のリング すばる望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 5211」
こちらは、ハワイの「すばる望遠鏡」が観測した渦巻銀河「NGC 5211」。
おとめ座の方向、約1億8000万光年先にあります。
この画像は、NAOJ＝国立天文台がすばる望遠鏡に設置した超広視野主焦点カメラ「HSC＝ハイパー・シュプリーム・カム」で撮影されました。
一般的な渦巻銀河では明るい中心部と渦巻腕（渦状腕）はつながっていますが、NGC 5211ではすき間が生じています。中心部から離れた渦巻腕は、まるでリングを形作っているように見えます。
国立天文台によると、こうした構造は「疑似リング（pseudoring）」と呼ばれています。疑似リングは「NGC 2273」など他の銀河でも見られる特徴です。
NGC 5211の場合、中心部のすぐ外側にもリング状の渦巻腕があって、二重のリング構造が形成されています。内側の赤いリングと外側の青いリング、色のコントラストも印象的です。
冒頭の画像は国立天文台から2025年9月24日付で公開されています。
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
参考文献・出典NAOJ - 渦巻銀河 NGC 5211（すばるギャラリー）