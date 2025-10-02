渦巻腕が描く二重のリング　すばる望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 5211」

こちらは、ハワイの「すばる望遠鏡」が観測した渦巻銀河「NGC 5211」。

おとめ座の方向、約1億8000万光年先にあります。

【▲ すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で観測された棒渦巻銀河「NGC 5211」（Credit: 国立天文台/田中賢幸）】

この画像は、NAOJ＝国立天文台がすばる望遠鏡に設置した超広視野主焦点カメラ「HSC＝ハイパー・シュプリーム・カム」で撮影されました。

一般的な渦巻銀河では明るい中心部と渦巻腕（渦状腕）はつながっていますが、NGC 5211ではすき間が生じています。中心部から離れた渦巻腕は、まるでリングを形作っているように見えます。

国立天文台によると、こうした構造は「疑似リング（pseudoring）」と呼ばれています。疑似リングは「NGC 2273」など他の銀河でも見られる特徴です。

NGC 5211の場合、中心部のすぐ外側にもリング状の渦巻腕があって、二重のリング構造が形成されています。内側の赤いリングと外側の青いリング、色のコントラストも印象的です。

冒頭の画像は国立天文台から2025年9月24日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部