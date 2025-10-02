元モーニング娘。で歌手の後藤真希さん（40）が9月27日、デビュー25周年を締めくくる『後藤真希 LIVE 2025 〜The☆Collection〜』の埼玉公演を開催。ファンに向けて感謝を伝えました。

ファイナルとなった埼玉公演は、後藤さんのアーティストとしての大人っぽさと、かわいらしさの両方を切り取ったオープニングムービーでスタート。序盤から『What?』や『BAD BOY』を歌い上げ、『溢れちゃう...BE IN LOVE』の間奏では、椅子を巧みに使ったダンスパフォーマンスを披露しました。

MCでは「みなさんと一緒に最後まで楽しんでいけたらと思っているので、よろしくね！」と明るく呼びかけ、その後、モーニング娘。の楽曲『NIGHT OF TOKYO CITY』を披露。この楽曲は後藤さんがグループに加入する前のもので、ライブで披露したのは、2007年に開催された『モーニング娘。誕生10年記念隊コンサートツアー2007夏 〜サンキュー My Dearest〜』以来、約18年ぶりとなりました。

そして、ライブの後半はモーニング娘。の『そうだ！We’re ALIVE』のソロカバーから始まり、『Queen Bee』、『恋のダンスサイト』、『恋愛レボリューション21』のメドレーを展開。『恋のダンスサイト』の間奏では、格闘ゲームをイメージした映像演出で会場を盛り上げました。

MCで後藤さんは「今回のライブは熱いですね！ ライブって、始まる前は『大丈夫かな？』って思うこともあるんだけど、これだけ盛り上がってるみなさんを見たんで今日はもう安心！ ありがとう！」と笑顔を見せ、続けて「今までで一番パワフルになってるかもしれないって思うくらい熱い。めちゃくちゃ熱い！ なんかの書き込みを見たんですよ。年齢を重ねているのにどんどん激しくなってるって」と話しました。

さらに、後藤さんは「先日、誕生日を迎え、40歳になりました。（デビューしてから）この26年の間にはいろいろあったんですけど、歌って踊れる歌手になりたいっていう（小さい頃からの）夢がかなって、26年も歌い続けることができたのは、みんなからの愛のおかげでしかないと思っていて。また新たな出会いもたくさんあるし、活動の場を広げてきてよかったなと思います。これからも楽しんでやっていけたらなと思っているので、見守ってくれるとうれしいです」とファンに向けて感謝を伝えました。

そして、ライブの最後にはマイクを通さずに「どうもありがとうー！」と叫ぶと、「本当に本当に幸せな時間でした！」とファンに伝えライブを締めくくりました。