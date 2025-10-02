日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバー２７人を発表した。

唯一の初招集となったのが、パリ五輪で１０番を任されたＦＷ斉藤光毅＝イングランド２部ＱＰＲ＝だ。三笘薫を欠く中で迎える２連戦において、世代屈指のドリブラーへの期待は高い。所属事務所を通して、斉藤は「子供の頃から憧れ夢見てきた日本代表に選出していただきうれしく思っています。日頃から自分を支えてもらっている皆さんに感謝したいです。ただ選ばれたことがゴールではないので、スタートラインとしてしっかり自分を出して活躍して、もっと自分自身を成長させていきたいと思います。楽しむことを忘れず頑張ります！！ 応援よろしくお願いします！」とコメントした。

斉藤は横浜ＦＣの下部組織出身で、１８年に１６歳１１か月１１日でＪ２デビュー。この初陣でのＦＷ三浦知良との“３５歳差２トップ”は大きな話題となった。

２１年にベルギーのロンメルへと渡り、２２年夏〜２４年夏までオランダのスパルタ、２４年夏〜２５年夏までＱＰＲに期限付き移籍で在籍し、今夏にＱＰＲへ完全移籍を果たした。

昨季は３９試合に出場するなど主力として活躍し、３ゴール２アシストをマーク。今季も５試合出場１得点を記録している。