私たちの体内には、毎日多くのがん細胞が発生しますが、通常それらは免疫細胞によって排除されています。しかし、がん細胞が増殖すると、免疫から隠れたり、免疫にブレーキをかけたりすることで攻撃から逃れようとします。そこで、免疫細胞ががん細胞を攻撃するという免疫本来の力を回復・強化させ、がんを治療していく方法が「免疫療法」です。現在、用いられている免疫療法には様々な方法がありますが、今回は「免疫チェックポイント阻害療法」についてご紹介します。

免疫チェックポイント阻害療法とは、がん細胞を攻撃するT細胞にブレーキがかかるのを防ぐ治療法です。免疫チェックポイント分子は複数存在していますが、ここで使用される薬には「PD−1阻害薬／PD−L1阻害薬」と「CTLA−4阻害薬」があります。

まず、PD−1とPD−L1の関係性についてみてみましょう。T細胞が活性化され、しばらくするとその表面にPD−1という分子が現れます。このPD−1というのは、T細胞が暴走しないよう、免疫反応におけるブレーキのような役割があります。PD−1は単独では働かず、標的細胞の表面に存在するPD−L1という分子と結合することによって、活性化されます。PD−1が活性化されると、T細胞は標的細胞に対する攻撃を中止します。通常はこのPD−1／PD−L1の関係によって、T細胞が誤って自己細胞を攻撃しないようにコントロールしています。

しかし、がん細胞の中には、PD−L1を発現させ、PD−1と結合しT細胞からの攻撃を逃れる細胞もいます。PD−1阻害薬は、T細胞表面に存在するPD−1と結合することによって、がん細胞からT細胞に送られている攻撃中止の信号を遮断させます。PD−L1阻害薬も同様のメカニズムであり、がん細胞表面に存在するPD−L1に結合することによって、攻撃中止の信号を遮断させています。このように、PD−1／PD−L1システムに対する抗体を用いて、お互いが結合するのを妨げ、T細胞ががん細胞を攻撃できるようにしています。

CTLA−4は、T細胞が活性化されると表面に発現する分子で、免疫抑制機能を有する制御性T細胞上には常に発現しています。このCTLA−4は樹状細胞に発現する「B7」という分子と結合すると、T細胞の働きを低下させます。これは、PD−1と同様にT細胞が過剰な免疫反応を起こさないよう調節しているためです。しかし、がん細胞の中には、B7分子を発現させT細胞からの攻撃を逃れる細胞もいるのです。

そこで、CTLA−4阻害薬は、CTLA−4とB7が結合するのを妨げ、T細胞に送られる攻撃中止の信号を遮断させます。それにより、免疫のブレーキを解除し、T細胞を活性化させ、がん細胞を攻撃できるようにしています。

また、このような免疫療法を始めた後に、腫瘍が一時的に大きくなることがあります。これを「偽増悪」といい、がんの周りに免疫細胞が集まり攻撃をし、膨れて見える現象のことを指します。これは、本当の腫瘍増大（病勢進行）を表すものではなく、その後、徐々に縮小していくことが特徴です。（監修：健康管理士一般指導員）