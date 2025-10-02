上質と遊び心♡JOURNAL STANDARDのadidas新作スニーカー

JOURNAL STANDARDから、adidasを代表するクラシックモデル「TOBACCO」のExclusiveモデルが登場。1970年代に誕生し半世紀経った今も愛される名作に、オリーブグレーのスエードやネイビーベルベットのスリーストライプスを組み合わせた上質かつ遊び心あふれるデザインを採用。カジュアルからトラッドまで幅広いコーデにフィットし、履き込むほどに深まる表情も魅力です。

クラシック×現代のExclusiveデザイン

今回のExclusiveモデルは、TOBACCOのクラシックな魅力をベースに現代的な解釈を加えています。

アッパーにはオリーブがかったグレーのスエードを使用し、シュータンやバックステイの配色を変えることで素材感に奥行きを演出。

サイドのスリーストライプスにはネイビーのベルベットを組み合わせ、ヴィンテージライクな雰囲気に遊び心をプラスしています。

幅広いコーデにマッチする履き心地

Exclusive TOBACCOは、カジュアルなデイリースタイルからトラッドな装いまで、幅広いコーディネートに馴染むデザインが魅力。履き込むほどにスエードの風合いが深まり、自分だけの表情を楽しめます。

デイリーから特別な日まで、足元からおしゃれを格上げする一足として活躍してくれます。

JOURNAL STANDARDで手に入れる特別なTOBACCO

JOURNAL STANDARDのExclusiveモデル「TOBACCO」は、クラシックな魅力と現代的な遊び心を兼ね備えた特別なスニーカーです。

オリーブグレーのスエードやネイビーベルベットのコントラストが美しく、履き心地も快適。カジュアルにもトラッドにも合わせやすく、履き込むほどに表情が変わるので長く愛用できます。

全国のJOURNAL STANDARD店舗およびオンラインで購入可能です。