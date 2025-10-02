【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】１対１を制する「神業セーブ」

U-20日本代表のGKピサノ・アレックス幸冬堀尾が、チームを救うビッグセーブを見せた。

U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。55分にDF市原吏音が見事なチップキックのPKを決めると、82分にはMF横山夢樹が強烈なミドルシュートを叩き込み、開催国に2ー0で勝利した。グループステージ2連勝で早くも決勝トーナメント進出を決めている。

とはいえ、試合終盤はチリの猛攻に押される苦しい展開となった。とりわけ大きなピンチだったのが85分だ。ロングボールを収めたFWロドリゴ・ゴドイがスルーパスを出し、FWフアン・ロセルに最終ラインを突破されてボックス内への侵入を許す。日本はDF喜多壱也がカバーに入ったが間に合わず、ほぼフリーの状態でシュートを許してしまった。

しかし、相手の飛び出しに合わせて距離を詰めていたピサノが、至近距離からのシュートを両手でセーブ。なんとか弾き出してこのピンチを逃れた。決定的シュートを止められたロセルが思わず苦笑いする中、日本のチームメートたちはビッグセーブを見せたピサノに歩み寄り抱擁した。

このビッグセーブには、実況の原大悟氏も「ナイスGK！いやーナイスGK！」と大興奮。さらにSNSのファンたちも「圧倒的ピサノ」「お前がザイオンを超えるんや」「最終盤でピサノ選手スーパーセーブ！」「ピサノがカッコよすぎる！」「ピサノ選手すごいなぁ」「ピサノオオオオ！！オフくさかったけど1対1に勝った」「スーパーセーブ！日本を救った」「ピサノ神セーブだ」「ピサノ神」など称賛の嵐となった。

現在19歳のピサノは、父がカナダ人、母が日本人で197cmの恵まれた体躯を誇る。2023年に名古屋グランパスでプロデビューすると、今季は正GKとしてJリーグで経験を積み、7月のE-1選手権ではA代表デビューも飾っている逸材だ。

ピサノの好セーブもあり、日本は2試合連続のクリーンシートを達成。なお、10月4日の第3節ニュージーランド戦はグループA首位の座をかけて戦う。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

