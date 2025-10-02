B¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¡õ´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¥ß¥¹Ï¢È¯¤Ç¤âÊ¡²¬¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¸µNBA¥ê¡¼¥É¤¬12ÆÀÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÀÅ²¬62¡½75Ê¡²¬¡Ê2Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡B2ºòµ¨À¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤òÇË¤ê¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡1Éô¡ÊB1¡Ë¤ËÀè¶î¤±¡¢¤³¤ÎÀÅ²¬¡½Ê¡²¬Àï¤¬B¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤«¤éº£µ¨¾º³Ê¤·¤¿Ê¡²¬¤ÎÊ¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á°È¾¤ÏÀÅ²¬¤µ¤ó¤Î°µÎÏ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿Á°È¾¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¤Î¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥ì¥ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë19ÆÀÅÀ¡¢14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤«¤Ä¤ÆÊÆ¥×¥íNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿·²ÃÆþ¤Î¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤â12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ºòµ¨B2ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿·ø¼é¤â·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¡Åç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡ÊÆÀÅÀ¤Î¡Ë¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀÅ²¬¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·ÌÀÆü¡Ê3Æü¡Ë¤ÏÎÉ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥ó¡õ¥¬¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Â®¹¶¤Ç¤ÎÆÀÅÀÎÌ»º¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡B2¤Ïº£µ¨ÅìÀ¾³Æ7¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¡£Ê¡²¬¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ï11Æü¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÊ¡Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£1Éô¡ÊB1¡Ë¤Ï3Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡½±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊTOYOTA¡¡ARENA¡¡TOKYO¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡B¥ê¡¼¥°¤ÏÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ë¾º¹ß³ÊÀ©ÅÙ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿´ð½à¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï¿·¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Íèµ¨¤Ï2ÉôÁêÅö¤Î¡ÖB¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£