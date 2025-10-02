◆交流戦・ソフトバンク3軍8―1NCダイノス（2日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの育成ルーキー、漁府輝羽（ぎょふ・こうは）外野手（23）が豪快な2ランを放った。

「8番右翼」でフル出場。4回2死二塁、138キロの真っすぐを左中間に運ぶ2ランとした。「初めてのタマスタでのホームラン」と喜びを爆発させた。

岡山県出身。おかやま山陽高から強豪の東北福祉大に進んだが、4年間で公式戦の打席に立ったのは3回だけ。それでも身長183センチ、体重93キロの恵まれた体格とパワフルなスイングが魅力の右の大砲候補として育成ドラフト10位で入団した。

今季はファーム非公式戦に95試合に出場し、打率1割5分6厘、6本塁打。三振は117とチームで唯一の3桁だった。

シーズン当初は三振ばかりで打率も1割を満たない時期もあった。「ここまで当たらんのかと思っていた」と漁府。それでも大道典良3軍打撃コーチ（55）は「今年1年はどれだけ三振してもいいという育成方針。彼の魅力は長打力なので、そこを消さないように。スイングスピードもいいものを持っている」と語る。

9月、漁府はウエスタン・リーグで3試合に出場する機会を得た。2打席立ち無安打に終わったが、2軍の選手たちに刺激を受けた。「僕と2軍の選手では見送り方や意識が違う」。特に、反応速度が遅いと感じ、最新のバーチャルマシン「トラジェクトアーク」での練習を増やしたり、動画を使って目で追うトレーニングをしたりすることなどを始めた。

「ホームランを打ちたいという思いでプロに入ったので、打席ではいつも狙っていた」。三振が多くなった理由の一つを明かした上で「まずはアジャストする、強いスイングをすることが大事だと気付けた」と強調。その意識でこの日の本塁打は生まれた。だからこそ、来季はまず公式戦で初安打を放ち、活躍の舞台を広げてみせる。（浜口妙華）