元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が2日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。

レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で勝利投手になったドジャース・山本由伸の投球を解説した。

山本は6回2/3を4安打2失点（自責0）。松坂氏は「特に良かったのはカーブじゃないかと思いますね」と、これまでより割合を増やして投じた変化球をポイントに挙げた。

「直球に近いスピードで落ちるスプリットが（山本の）一番の武器。当然レッズの打線もその球種をケアしなければいけない中でカーブを積極的に使えたのは、レッズの打線を悩ませる大きな要因になったのかなと」と松坂氏。

勝敗を分けた最大の分岐点となったのが、1点リードの6回2死満塁でデラクルスを迎えた場面。

ここで山本は6球のうち4球カーブを投じ、最後は膝元に落ちるカーブで空振り三振に仕留めた。

「デラクルス選手とすれば、もちろんカーブは頭に入っていたと思うんですけど“カーブが来た”、“打ちにいく”、“あ、ボールだ”と分かった時にはもう、遅かったというんですかね。（6球目は）一番手が出やすいところには投げられたのかなと思う」

山本はこれでポストシーズン3勝目。松坂氏は「全ての球種が決め球になる、山本投手の真骨頂が発揮された試合だった」と評した。