歌舞伎俳優・坂東巳之助さん（36）の長男・守田緒兜（もりた・おと）くん（7）が1日、東京・歌舞伎座で開幕した松竹創業百三十周年『錦秋十月大歌舞伎』（21日千穐楽）で初お目見得しました。

上演されるのは、名作といわれる『通し狂言 義経千本桜』。兄・源頼朝から謀反の疑いをかけられた義経と、滅んだはずの平家の武将たちが実は生き延びていたという着想をからませた壮大な歴史ロマン。今回はAプロとBプロの2通りの配役で上演します。

今回、Aプロで安徳帝を演じる緒兜くん。義経への復讐を図る平知盛の壮絶な生き様を描く『渡海屋・大物浦』で、片岡孝太郎さん（57）が演じるお柳に呼び寄せられ登場。初お目見得を果たしました。

その後、父親で義経を演じる巳之助さんとの親子共演も実現。緒兜くんが、会場の隅々に届くハキハキとした声でセリフを話すと、客席は温かい拍手に包まれました。

巳之助さんは、緒兜くんについて「やる気を持って臨んでくれています。Aプロの10日間を無事に乗り切ってくれればと思っています」とコメントしました。