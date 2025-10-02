◆パ・リーグ オリックス５―６西武（２日・京セラＤ）

顔をくしゃくしゃにして笑った。２回１死、「９番・遊撃」でプロ３試合目の出場となった西武・斎藤がカウント１―２から、低めのスライダーをすくい上げた打球は、二遊間を割った。プロ初安打となる中前安打。「バットを短く持って、コンパクトにいい感じで当てられたので良かった。今年中になんとか出したいと思っていたのでうれしい」

斎藤は一塁に到達すると満面の笑みを浮かべ大引内野守備・走塁コーチとハイタッチ。左翼スタンドのライオンズファンからは「おめでとう！」の声が降り注いだ。

石川・金沢高から２４年ドラフト１位で西武に入団した強肩の内野手。高卒１年目でのプロ初出場となった９月２８日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）では、初回の第１打席で左翼ポール際に特大ファウルを飛ばし球場を沸かせた。小関ファーム監督も「球種やストライクの見極めが最初は難しいんだけども、彼の場合は早いうちにできている」と太鼓判を押す。センスが光る１８歳。シーズンの終わりが近づくこの時期に、若獅子が大きな一歩を踏み出した。（大中 彩未）