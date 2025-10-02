「シュート上手すぎ」「右脚に惚れてまいそう」G大阪の27歳MF が敵地タイで決めた“弾丸ミドル弾”にファン喝采！「めっちゃ叫んじゃった」【ACL2】
ガンバ大阪は10月２日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）グループステージの第２節で、ラーチャブリー（タイ）と敵地で対戦。MF安部柊斗が強烈なミドル弾を挙げた。
０−０で迎えた64分、後半頭からピッチに立った安部が結果を出す。こぼれ球をボックス手前で拾うと、鋭い切り替えしから右足を振り抜く。完璧なコースに飛んだ力強いシュートが、ゴール右隅に突き刺さった。
27歳MFの鮮烈弾に、SNS上ではファンから「凄すぎんか」「コイツぁ本物だぁ！」「ナイスゴールやったなぁ」「素晴らしいシュート」「右脚に惚れてまいそうだ」「シュート上手すぎ」「めっちゃ叫んじゃった」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバ安部柊斗の強烈ミドル弾！
０−０で迎えた64分、後半頭からピッチに立った安部が結果を出す。こぼれ球をボックス手前で拾うと、鋭い切り替えしから右足を振り抜く。完璧なコースに飛んだ力強いシュートが、ゴール右隅に突き刺さった。
27歳MFの鮮烈弾に、SNS上ではファンから「凄すぎんか」「コイツぁ本物だぁ！」「ナイスゴールやったなぁ」「素晴らしいシュート」「右脚に惚れてまいそうだ」「シュート上手すぎ」「めっちゃ叫んじゃった」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバ安部柊斗の強烈ミドル弾！