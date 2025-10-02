く、クオリティ高い！【しまむら】オシャレ見え100点♡「バッグ & シューズ」

なんだかコーデがパッとしない……。それなら、プラスワンでトレンド感もおしゃれ度もアップしそうな【しまむら】の「バッグ & シューズ」を取り入れてみて。ふわふわのチャーム付きトートバッグや、ボリューム感満点のファーサンダルなど。プチプラとは思えないハイクオリティアイテムが登場します。

オンオフ活躍！ ふわふわチャームが今っぽくおしゃれなトートバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「トートバッグ」各\1,969（税込）

ふわふわのチャームを付けたデザインが目を引くトートバッグは、一点投入するだけでトレンド感アップを狙えそう。シンプルなデザインで服装を選ばず合わせやすいため、オンにもオフにも活躍しそう。シックに決まるブラック系と、上品な華やかさをプラスできるベージュ系の2色展開。

持つだけで格上げ！ おしゃれ見えも狙えるボストンバッグ

【しまむら】「PU＊ヨコナガボストン」\2,420（税込）

「大人気だったしまむら × ぷーさんコラボアイテム」とコメントする@mu320さんがGETしたのは、横長フォルムがトレンド感のあるボストンバッグ。高級感のあるレザー風素材でコーデを格上げ。ニュアンス感のある色味がおしゃれ見えもサポートします。

可愛いがギュッと詰まったバレエシューズ

【しまむら】「YUギャザーフラットS」各\2,420（税込）

「絶対に欲しかった」「迷わずイロチ」「ひと癖たまらん」と@38ka_hさんが大絶賛しているのは、しまむらのコラボ商品の中でも人気が高い「tal.by yumi.」のバレエシューズ。クシュッとギャザーを寄せたデザインとリボンがフェミニンなムードを演出。履くだけで足元から旬度アップを狙えそうです。

瞬く間に人気に！ 一目惚れ級に可愛いファーサンダル

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

「もう可愛すぎて可愛すぎて」と、@yuka.h78さんのハートを鷲掴みにしたのは、ボリューム感たっぷりのファーが目を引くサンダル。トレンドのファーアイテムに、プチプラで気軽にトライできるのが魅力。「可愛すぎて瞬く間に大人気」とのこと。入手困難になりそうなので、欲しいと思った人は早めにGETして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@mu320様、@38ka_h様、@yuka.h78様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i