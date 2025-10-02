モデル・タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、乳がんについてのトークイベントに登場。乳がん治療中の梅宮さんが「ずっと守っていた」という医師との約束を明かしました。

10月は乳がん啓発のピンクリボン月間ということで開催された『ピンクリボンフェスティバル2025オープニングナイト』に出席した梅宮さん。2024年8月、乳がんのひとつである浸潤性小葉がん（ステージ3A）を公表。その後、抗がん剤治療と放射線治療を終えて、今後は分子標的薬を2年間、ホルモン剤を10年間服用する予定といいます。

■乳がん告知を振り返り「今ってこんな感じなんだな」

梅宮さんはまず、がんを告知された日について「1人で部屋に入って、“先生きょう、結果ですよね？”って言ったら“はい”って笑ったんです。明るく言ってくれるので、“きょう母と一緒なんですけど、大丈夫ですか？”と言ったら“どうぞどうぞ、もちろん一緒に”っていうテンションだった。なので、私は“がんじゃなかった。よかったな”とそのとき思った」と振り返りました。

続けて、「席に着いてマネージャーも母もいて、（医師が）“結果から申し上げますと、梅宮さん乳がんです”って。そのときに“こんなにカジュアルに先生って言うんだな”とすごく驚きまして。今ってこういう感じなんだなと思いました」と語りました。

また、医師から最初に注意されたことがあったそうで「とにかくインターネットで自分でどんどんどんどん調べるのはやめてください。まず“インターネットを見ないことを約束してほしい”と言われた」といい、「“わからないことがあったら僕に聞いてください”というのが先生からの教えだったので、“はいわかりました。守ります”と言って、それをずっと守っていました。わからないことがあるとメモをして、次の外来のときに先生に言う…みたいな感じでした」と、医師とのやりとりを明かしました。