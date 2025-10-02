ＮＨＫ大阪放送局は２日、現在放送中のドラマ「いつか、無重力の宙（そら）で」（月〜木曜・午後１０時４５分＝総合）に金澤彗役で出演中の俳優の奥平大兼のコメントを発表した。

同ドラマは、ごく普通の３０代女性の飛鳥（木竜麻生）・ひかり（森田望智）・周（片山友希）・晴子（木内晴子）の元天文部４人が、手放した夢をもう一度拾い直す物語だ。

奥平演じる金澤は、飛鳥たちがよく行くファミレスでバイトをしている大学生。

奥平は「彗という人物を演じて一番感じたのは、『人は１人では生きていけない』ということです。彗はいい意味で、自分では無敵で怖いものなしだと思っていても、やっぱり人間は弱い生き物だと感じさせてくれるキャラクターです」と説明した。

大学で宇宙工学の研究室に所属している彗は、飛鳥たちが、素人ながら人工衛星を打ち上げようとしている無謀さにあきれ、ついつい口を出し、人工衛星のプロジェクトに参加することに…。

「人が仲間と一緒に何か共通の目標に向かっていく姿は、とてもきれいだと思います。何歳になってもやりたいことがあったらやったほうがいい。そんな勇気をもらえる、とても温かい物語になっています。あらゆる年齢層の方に見ていただきたい作品です」とアピールした。