◇セ・リーグ 阪神6―2ヤクルト（2025年10月2日 甲子園）

公式戦最終戦を勝利し、85勝でシーズンを終えた阪神・藤川監督が、改めてCSファイナル突破への思いを口にした。

「ここから先は勢いが非常に重要になりますから、自分たちでそれを作り上げていく。そのなかには楽しみながらとか、目に見えない勢い、きょうみたいにみんなが前向きに達成していくことを導かなければいけないので。だから3つという言い方をしていますけど。対戦相手は関係ないです。あとは待ち受けてはいけない。立ち向かわなければいけない。待ち受けると良くない。立ち向かいます。3つ取るために立ち向かっていくことが非常に大事になりますから。そのためにあと2週間弱ですか。しっかり使いますし、きょうの状態を見てもらったら、上がってきていますからね。ファンの力も全国のタイガースファンの力を結集してですね、この甲子園ですから。どんなバックアップをもらえるか、3つ取るためにね。それを楽しみに頑張っていきます」とDeNAでも巨人が相手でも、甲子園でファンとともに戦い、日本シリーズに進出することを誓っていた。